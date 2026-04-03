Соведущая программы «Мужское/ Женское» Юлия Барановская поздравила дочь с совершеннолетием

Соведущая телепрограммы «Мужское/Женское» Юлия Барановская сообщила, что ее дочь Яна, родившаяся в отношениях с бывшим футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным, стала совершеннолетней. В честь 18-летия Юлия опубликовала трогательные кадры с дочерью разных лет, включая момент из роддома, сообщает The Voice.

В поздравлении Барановская обратилась к Яне со словами любви и восхищения, подчеркнув, как много значит для нее дочь. Однако телеведущая не стала выкладывать современные снимки именинницы — по ее словам, Яна не хочет быть публичной, и мама с уважением относится к этому желанию.

«Самый главный подарок, который ты мне сделала, — это то, что выбрала меня своей мамой, моя родная. Я люблю тебя каждой своей клеточкой, люблю и восхищаюсь тобой, какая же крутая!» — написала телеведущая.

Звездные друзья Юлии присоединились к поздравлениям: Елена Малышева, Катя Лель и Артем Сорокин оставили теплые комментарии.

Особым сюрпризом для подписчиков стало редкое архивное видео, на котором Аршавин после забитого гола благодарит Юлию за рождение дочери.

Напомним, Юлия и Андрей познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. После расставания в 2012-м у них осталось трое общих детей: дочь и двое сыновей.

Ранее стало известно о новых отношениях 24-летней дочери Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Марии.