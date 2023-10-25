Советник главы Крыма Крючков считает, концерты хolidayboy нужно отменить по всей России
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, концерты певца хolidayboy следует отменить по всей стране по примеру их республики. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что сегодня необходимо продвигать артистов, которые регулярно бывают на передовой.
Ранее в двух крымских городах были отменены концерты этого исполнителя, поскольку были выявлены в его аккаунтах в соцсетях проукраинские высказывания.