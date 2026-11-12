В Подмосковье участники «Осеннего ЭлектроСбора» собрали более 10 тонн вторичного сырья
Более 10 тонн вторсырья собрали в рамках «Осеннего ЭлектроСбора» в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье участники масштабной экологической акции «Осенний ЭлектроСбор 2026» собрали более 10 тонн вторсырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Общий результат только по области и Москве составил 10 840 кг сданной старой техники, батареек, проводов и аккумуляторов», — отметили в министерстве.
Организатором акции в Подмосковье выступила сеть экоцентров «Приемочная № 1». В экоцентре «Мега Теплый Стан» приняли более 5,4 тонны электронных отходов; в экоцентре «Мега Химки» — 3,2 тонны; в экоцентре «Королев» — 2,2 тонны.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.