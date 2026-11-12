«Ты мне кто?»: мужчина жестоко избил россиянку за отказ поздороваться

SHOT: в фитнес-клубе Майкопа мужчина избил девушку за отказ поздороваться

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Майкопе посетитель фитнес-клуба жестоко избил девушку прямо во время тренировки из-за того, что она отказалась с ним здороваться и знакомиться, сообщает MK.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент развернулся в спортивном зале, когда потерпевшая занималась на тренажере. К ней подошел молодой человек с явным намерением завязать беседу, однако получил отказ. Неудавшегося ухажера это разозлило настолько, что он потребовал от девушки отчета, почему она не приветствует его при встрече.

Когда девушка закономерно уточнила у назойливого незнакомца, кем он ей приходится, агрессор потерял контроль. Он набросился на нее, вцепился в горло и нанес несколько ударов.

Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству других посетителей тренажерного зала, которые бросились на помощь и вызвали полицию. Даже после этого дебошир не сразу успокоился и попытался вновь ударить пострадавшую, но подоспевшие свидетели удержали его до приезда правоохранителей.

Актуально

Читайте также

Осторожно: мошенники: к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов

Осторожно: мошенники: к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов

«Инфраструктура для жизни»: работы на четырех дорогах в Рязанской области уже завершены

«Инфраструктура для жизни»: работы на четырех дорогах в Рязанской области уже завершены

Обман на вторичке: автоэксперт назвал первый признак мошенничества при покупке автомобиля

Обман на вторичке: автоэксперт назвал первый признак мошенничества при покупке автомобиля

Бонусы за взлом: эксперт раскрыл, как аферисты воруют аккаунты через пуш-уведомления

Бонусы за взлом: эксперт раскрыл, как аферисты воруют аккаунты через пуш-уведомления

Водитель самосвала погиб при обрушении моста на трассе М-10 в Подмосковье

Водитель самосвала погиб при обрушении моста на трассе М-10 в Подмосковье

Российскую релокантку нашли мертвой под домом в Сербии

Российскую релокантку нашли мертвой под домом в Сербии

Фальсификат под видом молока: нижегородский Роспотребнадзор зачистил рынок от 1,4 тонны суррогата

Фальсификат под видом молока: нижегородский Роспотребнадзор зачистил рынок от 1,4 тонны суррогата

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

«Черный октябрь»: ИИ-агенты атаковали интернет и нашли уязвимости в PHP

«Черный октябрь»: ИИ-агенты атаковали интернет и нашли уязвимости в PHP

Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

Рейс Калининград — Екатеринбург экстренно прервал полет

Рейс Калининград — Екатеринбург экстренно прервал полет

Первый перехват: ПВО РФ сбило новые ракеты Rusty Dagger США

Первый перехват: ПВО РФ сбило новые ракеты Rusty Dagger США