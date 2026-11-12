«Ты мне кто?»: мужчина жестоко избил россиянку за отказ поздороваться

В Майкопе посетитель фитнес-клуба жестоко избил девушку прямо во время тренировки из-за того, что она отказалась с ним здороваться и знакомиться, сообщает MK.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент развернулся в спортивном зале, когда потерпевшая занималась на тренажере. К ней подошел молодой человек с явным намерением завязать беседу, однако получил отказ. Неудавшегося ухажера это разозлило настолько, что он потребовал от девушки отчета, почему она не приветствует его при встрече.

Когда девушка закономерно уточнила у назойливого незнакомца, кем он ей приходится, агрессор потерял контроль. Он набросился на нее, вцепился в горло и нанес несколько ударов.

Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству других посетителей тренажерного зала, которые бросились на помощь и вызвали полицию. Даже после этого дебошир не сразу успокоился и попытался вновь ударить пострадавшую, но подоспевшие свидетели удержали его до приезда правоохранителей.