Иностранцы рванули в Казань и Грозный: турпоток вырос на 175 и 140 процентов

Иностранные туристы стали чаще ездить в Казань, Грозный и Волгоград

Общество

Иностранные туристы открыли для себя новые российские направления — от Алтая и Байкала до Казани и Грозного, где турпоток вырос на 175 и 140 процентов соответственно. При этом общая численность иностранных отдыхающих в 2026 году осталась на уровне прошлого года, то есть рост идет не за счет наплыва, а за счет перераспределения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Казань стала главной точкой притяжения: плюс 175 процентов к числу иностранных гостей. Грозный прибавил 140 процентов, Волгоград — 110, Мурманск — 19. На фоне общего ровного показателя по стране эти цифры выглядят как тектонический сдвиг: иностранцы перестали ходить только по накатанным маршрутам двух столиц и начали пробовать глубину. В РСТ подтвердили, что география поездок расширилась, и в числе популярных направлений назвали Алтай, Байкал, а также другие регионы.

Для туриндустрии это сигнал: спрос перетекает в города, которые еще недавно не ассоциировались с массовым иностранным турпотоком. Казань, Грозный и Волгоград уже отбирают долю у привычных центров, а Мурманск пока держится в плюсе, но скромнее. Если тренд сохранится, регионам придется готовить инфраструктуру под новый поток — иначе рост в процентах останется цифрой, а не впечатлением.

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