Сборная России начала матч с Узбекистаном с гола в собственные ворота

Защитник сборной России Виктор Мелехин отправил мяч в собственные ворота уже на пятой минуте товарищеского матча против команды Узбекистана, сообщает издание «Газета.ру» , ведущее текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Неудачный эпизод для российских футболистов произошел в самом дебюте игры на ташкентском стадионе «Пахтакор», куда команды вышли в 18:00 по московскому времени. После розыгрыша углового у ворот гостей Мелехин срезал мяч в сетку, открыв счет в пользу хозяев — 1:0. Главным судьей противостояния работает таджикский арбитр из Душанбе Садулло Гулмуроди.

История очных встреч этих соперников небогата: до сегодняшнего дня национальные сборные пересекались на поле лишь однажды. В ноябре 2022 года поединок в столице Узбекистана обошелся без забитых мячей и завершился нулевой ничьей.

Текущий ноябрьский сбор подопечных Валерия Карпина продолжится на домашней арене — уже 17 ноября россияне примут в Краснодаре национальную команду Венесуэлы. Напомним, что в рамках предыдущих осенних сборов в сентябре и октябре сборная России уверенно обыграла Иран (2:0) и разгромила Намибию (6:0), а также выдала результативную ничью с Нигерией (3:3).