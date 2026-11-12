Капремонт Дворца культуры «Мир» в Лыткарине завершится в 2027 году

В Лыткарине в 2027 году откроют после капитального ремонта Дворец культуры «Мир». О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью более 8,2 тыс. кв. метров расположено на улице Ленина. На площадке работают 45 человек. Также задействованы две единицы техники. Здесь продолжаются кровельные и фасадные работы, установка окон и витражей, устройство перегородок и монтаж инженерных систем.

В рамках ремонта в учреждении заменят инженерные сети, оборудуют противопожарную систему и архитектурную подсветку, отремонтируют кровлю и фасад. При этом будет сохранен исторический облик здания.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в спорткомплексе «Звезда» и в «Академии дзюдо» в Звенигороде.