Советская актриса-затворница Людмила Суворкина погибла в Москве

В столице после ликвидации пожара в одной из квартир нашли обгоревшее тело актрисы Малого театра Людмилы Сувокиной. Об этом сообщает MK.Ru.

Пожар случился в одной из квартир на улице Лесная, 5 апреля. Огнеборцы ликвидировали возгорание, а после наткнулись на тело 74-летней женщины. Удалось установить, что это актриса Малого театра Людмила Суворкина, которая долгое время вела асоциальный образ жизни. Она проживала одна в трехкомнатной квартире и практически ни с кем не общалась.

«После тушения пожара (его площадь составила 20 квадратных метров) пожарные обнаружили ее обугленное тело», — пишет МК.

Людмила Суворкина — известная актриса драмы. Окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского, выступала на сцене Тульского театра драмы им. М. Горького и Челябинского драматического театра драмы им. С. Цвиллинга. С 1978 года являлась видной артисткой Государственного академического Малого театра. Основала и руководила детским театром «Голубятня».

Ранее сообщалось, что у советской актрисы Галины Польских обнаружили онкологию.