У советской актрисы Галины Польских обнаружили онкологию

По информации источника, злокачественную опухоль врачи выявили при проведении медицинского обследования.

Накануне 85-летняя народная артистка РСФСР обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на состояние здоровье, которое в последнее время ухудшилось. Медики приняли решение госпитализировать Польских и провести курс терапии.

Как сообщила представитель артистки, сейчас актриса находится дома. Ранее у Польских также выявили пневмофиброз, который, по всей вероятности, возник в результате перенесенной пневмонии.

Польских известна своей ролью в фильме «Дикая собака динго». За свою карьеру она сыграла более 170 ролей, в том числе в таких известных фильмах как «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последние годы актриса снималась в российских мелодрамах и сериалах, среди которых «Елки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!».

Первым мужем актрисы был режиссер Фаик Гасанов. В 1965 году он трагически погиб в автокатастрофе под Одессой — на него наехал трамвай недалеко от киностудии, где он снимал свой фильм. В браке с Гасановым у Польских родилась дочь Ирада.

Вторым мужем актрисы был режиссер Александр Сурин. В браке у них родилась дочь Мария. У Польских также есть внук Филипп.

Ранее SHOT сообщил, что режиссер «Вора» Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией.