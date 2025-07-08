Советский дом, где жил Виктор Цой, получил новый культурный статус

Дом на углу Московского проспекта и улицы Бассейной в Санкт-Петербурге, где жил Виктор Цой, официально признан объектом культурного наследия. Об этом ТАСС рассказали в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Факт проживания лидера группы «Кино» в доме в стиле советской неоклассики привлек внимание к зданию, однако статус памятника оно получило прежде всего благодаря своей архитектурной ценности. Здание построено в стиле советской неоклассики послевоенного периода и представляет собой сложный комплекс разновысотных объемов. Его проектировали выдающиеся архитекторы и скульпторы своего времени.

Также особенностью строения стала угловая башня, напоминающая московские высотки 1950-х годов. Асимметричная композиция создает выразительный силуэт, который выглядит по-разному с различных точек обзора.

Для поклонников Виктора Цоя здание может стать новым местом памяти. Именно здесь жил музыкант в детстве и подростковом возрасте.

Отметим, что новый статус петербургского дома означает, что теперь здание находится под охраной государства. Любые работы по его реконструкции или ремонту будут требовать специального согласования с органами охраны памятников. Это гарантирует сохранение исторического облика строения.

Ранее сообщалось, что в Азове торговые павильоны могли повредить культурный слой объекта археологического наследия.