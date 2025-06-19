В Азове торговые павильоны могли повредить культурный слой объекта археологического наследия федерального значения «Городище Азака-Таны с некрополем». Таким предположением поделились представители Комитета по охране ОКН Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, жители Азова были возмущены строительством торговых павильонов вдоль забора водоканала. Работы начались 11 января. Строители, по словам горожан, уничтожили газон и преградили путь к безопасному тротуару. В июне местные жители сообщили о другой проблеме. Рабочие раскопали оголенные кабели под высоким напряжением, которые оставили лежать в яме.

По данным издания, возле здания водоканала образовался небольшой рынок из торговых павильонов. На баннерах уже размещена реклама об их аренде. Горожане продолжают настаивать, что торговые точки не должны располагаться вдоль стратегически важного объекта.

В Комитете по охране ОКН рассказали, что различные повреждения появились из-за отсутствия разрешения на осуществление археологических работ.

«В настоящее время комитетом организована работа по расчету предполагаемого ущерба, причиненного в связи с повреждением культурного слоя объекта археологического наследия», — отметили в Комитете.

По информации издания, после получения результатов исследования представители ведомства намерены передать данные сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, они обратятся к главе города с просьбой разобраться в законности строительства мини-рынка.

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