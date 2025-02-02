«Советского Шерлока» Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Советского актера Василия Ливанова экстренно перевели в отделение реанимации, сообщил телеграм-канал SHOT. Причиной этого стали серьезные проблемы с сердцем и анемия.

В настоящее время 89-летний актер находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Отмечается, что Ливанов прикован к кровати и получает необходимую медицинскую помощь.

Это не первая госпитализация артиста. В ноябре 2024 года его экстренно госпитализировали с анемией. Тогда его состояние оценивалось как среднетяжелое.

Здоровье Ливанова продолжает вызывать беспокойство — на данный момент он не может передвигаться самостоятельно. У артиста парализована правая сторона лица, а в январе 2025 года медики обнаружили поражение мозга.

Ливанов — советский и российский киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель. В 1988 году получил звание народного артиста РСФСР.

Актер получил всесоюзную известность за роль известного британского сыщика и детектива Шерлока Холмса. За эту роль он даже был награжден почетным членством ордена Британской империи.

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