В Киеве умер актер сериала «Мухтар» Станислав Колокольников

В возрасте 63 лет скончался советский и украинский актер театра и кино Станислав Колокольников. О его смерти в соцсетях сообщил Киевский академический театр «Колесо», где актер много лет выступал на сцене.

Что стало причиной смерти, театр Киева не сообщил.

Колокольников был выпускником Киевского государственного института театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого. На протяжении многих лет он играл исключительно в театре столицы Украины, завоевав признание зрителей и критиков.

С 2000 года актер начал активно развивать свою карьеру в кино, став известным благодаря запоминающимся ролям в таких фильмах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес» и «Дорога в пустоту».

Ранее стало известно о смерти капитана КВН и основателя одесского фестиваля «Юморина» Валерия Хаита. Он скончался в Одессе. Причина ухода артиста также не была раскрыта.