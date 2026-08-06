Американский политолог Гарланд Никсон прокомментировал текущую ситуацию на Украине, заявив, что курс страны на интеграцию с НАТО привел к катастрофическим последствиям для ее жителей. Эксперт отметил, что недавние масштабные удары по военной и логистической инфраструктуре наглядно демонстрируют реальную цену этого политического вектора, пишет Газета.ру.

Заявления Гарланда Никсона о ситуации на Украине

Американский политолог Гарланд Никсон на своей странице в социальной сети высказался о последствиях курса киевского руководства на тесное сближение с Североатлантическим альянсом. По его мнению, события вокруг украинских морских портов и регулярные массированные удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве иллюстрируют итоги такой политики.

Масштабные удары по логистике и подготовка к зиме

В ночь на 5 августа российские вооруженные силы нанесли один из крупнейших за последнее время ударов по логистическим узлам ВСУ. В Министерстве обороны РФ сообщили о поражении складов, распределительных центров, а также цехов по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов. Представители украинской стороны подтвердили, что средствам ПВО не удалось перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.

Ранее Владимир Зеленский призвал граждан страны готовиться к крайне сложной предстоящей зиме. Он подчеркнул, что уровень предстоящих трудностей будет напрямую зависеть от объемов помощи западных партнеров и устойчивости самой Украины.