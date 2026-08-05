«Новый игрок на красном рынке». Wildberries тестирует собственный мессенджер для сотрудников

На данный момент продукт находится на стадии пилотного тестирования и доступен только сотрудникам организации. По словам госпожи Ким, изначально сервис создавался для решения внутренних коммуникационных задач, однако в перспективе его планируют вывести на открытый рынок.

«Мы запустили в тестовом режиме для сотрудников мессенджер, но он в первую очередь появился как решение наших внутренних проблем для общения нашей команды, — пояснила глава РВБ. — Сейчас он в пилоте. У наших коллег, которые его разрабатывают, большие планы. Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок. Посмотрим, получится или нет. Главное сейчас правильно все разработать и в первую очередь сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем».

В компании рассматривают возможность выхода на зарубежные рынки после завершения всех этапов доработки.

Идея создания собственного коммуникационного сервиса, как отметила Татьяна Ким, появилась после объединения с оператором наружной рекламы Russ, что, по ее мнению, является логичным шагом для развития экосистемы. При этом глава РВБ обратила внимание на то, что выход на этот рынок требует нестандартных решений.

«Но, поскольку рынок у нас очень сильно красный в этом направлении, и я, например, не совсем согласна с тем, как у нас развивается бизнес по подписке в стране, но он уже сформировался, как есть. Всем понятно, что это нерентабельная история, и там пошли разные перекосы. Конечно, если мы будем заходить сюда, нужно придумать что-то новенькое, что-то необычное», - объяснила глава РВБ.

Ранее сообщалось о том, что 100 млн рублей выделили на льготные займы селлерам WB.