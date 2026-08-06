«Ситуация критическая». Прогноз ООН: 49 млн человек останутся без еды из-за Эль-Ниньо

По оценкам экспертов, к концу 2027 года количество людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может возрасти на 49 миллионов человек.

В сообщении организации отмечается, что пик активности Эль-Ниньо прогнозируется на период с сентября по декабрь 2026 года. Однако негативные последствия для сельского хозяйства будут ощущаться и в 2027 году, поскольку явление влияет на циклы посева и сбора урожая . Аналитики ВПП изучили ситуацию в 45 странах, которые уже испытывают проблемы с продовольственной безопасностью. Согласно выводам, общее число остро нуждающихся в продовольствии может вырасти с нынешних 225 до 274 миллионов человек, что составляет прирост примерно на 22%.

В докладе также приводится историческая справка: в 2015-2016 годах аналогичное явление Эль-Ниньо уже оказало серьезное влияние на продовольственную безопасность, затронув от 60 до 100 миллионов человек.

«В 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлиял на продовольственную безопасность 60-100 млн человек. <...> Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027 года еще как минимум 49 млн человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», — говорится в сообщении.

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