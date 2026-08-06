«Аллергии конец?». В США создали первых гипоаллергенных собак путем редактирования генов

Как говорится в релизе, распространенном через платформу BusinessWire, специалистам удалось отредактировать гены двух самок породы бигль, родившихся в сентябре 2024 года, с помощью технологии CRISPR-Cas9. Целью вмешательства было устранение белка Can f 1, который является основным источником аллергенов у собак. В компании отмечают, что в организме щенков по кличке Альфи и Бейли данный белок обнаружен не был, при этом процедура не оказала негативного влияния на их развитие и здоровье.

«Kindred Companion Sciences представила первых собак, чьи гены были отредактированы для устранения основного аллергена, носителем которого являются собаки», — приводит сообщение компании информационное агентство.

Несмотря на успешный эксперимент, коммерческая продажа таких животных пока не началась. Выходу на рынок препятствует отсутствие одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое должно проверить безопасность и эффективность примененных генетических модификаций.

Ранее сообщалось о том, что ученые Берна нашли у собак признаки нездоровой одержимости игрушками.