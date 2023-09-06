Современную модельную библиотеку откроют в Королеве на этой неделе

Современную модельную библиотеку откроют в Королеве на текущей неделе, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья. Учреждение расположено в микрорайоне Юбилейный.

Модернизацию в рамках нацпроекта провели в библиотеке семейного чтения и досуга имени Самуила Маршака. Для учреждения разработали оформление, закупили мебель и оборудование, обновили книжный фонд.

«А технология автоматизированного поиска книг позволит самостоятельно найти нужное издание – для этого на интерактивной панели выстраивается маршрут до нужного стеллажа», - рассказал глава министерства Василий Кузнецов.

В большом зале библиотеки обустроили зал для массовых мероприятий и книжный зал. Также для маленьких читателей создали «книжную страну» с «Деревом мудрости», стеной «Лего» и «живой стеной».

Для старшеклассников будут работать молодежный клуб кинолюбителей и сообщество любителей настольных игр. Для взрослых – семейный клуб и театральное объединение. Для пожилых читателей – лаборатория «Мир цифры», клуб любителей советских фильмов и клуб садоводов.