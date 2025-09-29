«Спартак» догнал ЦСКА по крупным победам в чемпионатах России
«Спартак» сравнялся с ЦСКА по крупным победам в чемпионатах России
Фото: [ФК «Спартак»]
Московский «Спартак» сравнялся с ЦСКА по числу крупных побед в чемпионатах России — у двух московских клубов стало по 145 разгромных матчей.
В 10-м туре РПЛ «Спартак» уверенно обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде, а затем дубль оформил Жедсон Фернандеш. В текущем чемпионате это первая крупная победа красно-белых.
«Спартак» и ЦСКА встретятся друг с другом в следующем туре 5 октября. После десяти туров армейцы вышли на первое место в РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятом месте и отстает от лидера на три балла.
Фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» в преддверии дерби подначила болельщиков ЦСКА.