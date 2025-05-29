«Спартак» готов потратить 10 млн долларов на уругвайского защитника

По данным издания, красно-белые готовы выложить за правого латераля $10 млн. Отмечается, что «Расингу» принадлежат 70% прав на игрока, а еще 30% — «Ливерпулю» из Монтевидео, в котором футболист начинал карьеру.

В минувшем сезоне в «Спартаке» правый край обороны в большинстве матчей закрывал Даниил Денисов. Эта позиция считалась проблемной у столичного клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Мартирена забил два мяча и отдал четыре передачи в 14 матчах чемпионата Аргентины.

Зимой Мартирену не смог подписать «Зенит», а годом ранее — «Краснодар». Как утверждает издание, Россия не является для Мартирены приоритетным местом продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что фовард «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Локомотив».