«Спартак» готов потратить 10 млн долларов на уругвайского защитника
TyC Sports: «Спартак» интересуется защитником «Расинга» Мартиреной
Фото: [ФК «Расинг»]
«Спартак» нацелился на уругвайского защитника аргентинского «Расинга» Гастона Мартирену, сообщает TyC Sports.
По данным издания, красно-белые готовы выложить за правого латераля $10 млн. Отмечается, что «Расингу» принадлежат 70% прав на игрока, а еще 30% — «Ливерпулю» из Монтевидео, в котором футболист начинал карьеру.
В минувшем сезоне в «Спартаке» правый край обороны в большинстве матчей закрывал Даниил Денисов. Эта позиция считалась проблемной у столичного клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Мартирена забил два мяча и отдал четыре передачи в 14 матчах чемпионата Аргентины.
Зимой Мартирену не смог подписать «Зенит», а годом ранее — «Краснодар». Как утверждает издание, Россия не является для Мартирены приоритетным местом продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что фовард «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Локомотив».