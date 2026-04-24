Новый тренер «Динамо» решил избавиться от канадца Комтуа

Новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев принял решение отказаться от услуг канадского форварда Максима Комтуа, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

У Комтуа истекает контракт с «Динамо», и Тамбиев принял решение, что ему не потребуются услуги харизматичного форварда. Источник отметил, что права на игрока останутся у бело-голубых, но агенту канадца уже предложили искать варианты обмена в КХЛ.

Комтуа выступал в НХЛ за «Анахайм», в составе сборной Канады становился чемпионом мира. В составе «Динамо» нападающий провел два сезона. За этот период он сыграл 116 матчей в регулярке — 84 (40+44) очка, а также 18 игр в плей-офф — 13 (7+6) баллов.

«Динамо» провалило плей-офф в нынешнем сезоне, всухую проиграв серию минским одноклубникам. Вячеслава Козлова сменил на тренерском мостике Леонид Тамбиев, работавший ассистентом Игоря Ларионова в СКА.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал назначение Тамбиева в «Динамо».