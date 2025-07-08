«Спартак» и «Локомотив» задумали обмен игроками

«Локомотив» и «Спартак» могут провести обмен игроками, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Спартаку» интересен крайний защитник железнодорожников Илья Самошников, «Локомотив» проявляет интерес к центральному-хавбеку красно-белых Даниилу Пруцеву.

«Спартак» хотел бы получить за Пруцева €4 млн, примерно в такую же сумму «Локомотив» оценивает Самошникова. По данным портала Transfermarkt, стоимость Пруцева как раз и составляет €4 млн, Самошников оценивается в € 3,5 млн.

В минувшем сезоне Самошников провел 33 матча за «Локо» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. В активе Пруцева 30 игр, один гол и четыре передачи.

Ранее стало известно, что «Торпедо» может остаться в РПЛ благодаря заступничеству высокопоставленных покровителей.