В борьбу за спасение «Торпедо» включились высокопоставленные лоббисты

Футбольный клуб «Торпедо» может остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) несмотря на то, что один из владельцев команды Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов находятся под следствием по подозрению в подкупе арбитра.

По данным инсайдера Ивана Карпова, руководили клуба подключили к решению вопроса «тяжелую артиллерию» — высокопоставленных лоббистов от «тех, кто носит генеральские погоны, вплоть до самого Собянина».

Слова поддержки от заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко Карпов назвал лишь «верхушкой айсберга».

Как отметил инсайдер, маятник общественных настроений качнулся в другую сторону и сейчас доминирует представление, что «Торпедо» должно остаться в РПЛ, по крайней мере, пока вина Соболева и Скородумова не доказана в суде.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, как РФС и РПЛ относятся к ситуации с «Торпедо».