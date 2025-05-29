«Спартак» из Костромы пробился в Первую лигу

«Спартак» из Костромы обеспечил выход в Первую лигу после победы над астраханским «Волгарем» на выезде со счетом 1:0.

Единственный мяч на 49-й минуте забил Александр Саплинов, известный по выступлениям за «Ростов».

После 15 матчей второго этапа дивизиона «Золото» Второй лиги «Спартак» набрал 35 очков. Второе место с 27 очками занимает ульяновская «Волга», на третьей позиции с 23 баллами — «Челябинск».

Вторую прямую путевку в Первую лигу получит команда, которая займет второе место. Победителем первого этапа стал «Челябинск». Если команда сохранит место в тройке, то также завоюет право играть в Первой лиге. Если нет, то «Челябинск» проведет стыковые матчи с командой, занявшей третье место.

Для костромского «Спартака» выход в Первую лигу — высшее достижение в истории клуба. «Спартак» уже получил лицензию, необходимую для выступления на этом уровне.

Ранее прошли первые стыковые матчи за право играть в РПЛ.