ЦСКА подписал бразильского нападающего, выкупившего свой контракт за 4,2 млн евро
ЦСКА заключил контракт с бразильским нападающим Алеррандро
Фото: [ПФК ЦСКА]
Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним бразильским нападающим Алеррандро.
В клубе сообщили, что контракт заключен по схеме 3+1. Форвард уже прибыл в расположение армейцев на сборах в Турции.
По данным инсайдера Ивана Карпова, Алеррандро будет зарабатывать в ЦСКА $1,1 млн. Ранее нападающий выкупил у своего прежнего клуба «Брагантино» контракт за 4,2 млн евро.
Минувший сезон Алеррандро провел в аренде в клубе «Витория», за который забил 21 мяч и отдал семь передач в 52 матчах.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть клуб в ближайшее время.