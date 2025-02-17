ЦСКА подписал бразильского нападающего, выкупившего свой контракт за 4,2 млн евро

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним бразильским нападающим Алеррандро.

В клубе сообщили, что контракт заключен по схеме 3+1. Форвард уже прибыл в расположение армейцев на сборах в Турции.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Алеррандро будет зарабатывать в ЦСКА $1,1 млн. Ранее нападающий выкупил у своего прежнего клуба «Брагантино» контракт за 4,2 млн евро.

Минувший сезон Алеррандро провел в аренде в клубе «Витория», за который забил 21 мяч и отдал семь передач в 52 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть клуб в ближайшее время.