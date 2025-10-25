«Спартак» может сменить владельца из-за санкций против «Лукойла»

Московский «Спартак» может сменить владельца, об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они отмечают, что в руководстве «Лукойла» рассматривают вариант передачи пакета акций «Спартака» другому владельцу, чтобы вывести футбольный клуб из-под санкционного удара.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий. Футбольный клуб напрямую в санкционный список не включен, но рестрикции могут коснуться всех организаций, в которых более 50% акций принадлежат нефтяной компании. На данный момент «Лукойл» является единоличным собственником «Спартака.

Московский «Спартак» занимает шестое место после 12 туров РПЛ. Ранее комментатор Константин Генич назвал условие, при котором клуб может уволить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.