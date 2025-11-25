«Спартак» может вернуть из аренды защитника Чернова

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, рассказал, что зимой футболист может вернуться из аренды в московский «Спартак», которому он принадлежит.

В начале августа «Спартак» отдал Чернова в аренду «Крыльям Советов». Стало известно, что тогдашний главный тренер красно-белых отстранял защитника от тренировок.

Шпынев заявил, что его клиент спокойно отнесся к этой опале, поскольку Станкович «чехлил» многих футболистов. Он считает, что в условиях ужесточения лимита Чернов понадобится «Спартаку», а его возвращение рассматривается уже этой зимой.

В нынешнем сезоне 29-летний Чернов провел 12 матчей и забил один гол. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до конца нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два спорных момента в проигранном дерби со «Спартаком» (0:1).