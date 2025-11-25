ЦСКА пожаловался в ЭСК проигранного дерби со «Спартаком»

Футбольный клуб ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два спорных момента в проигранном дерби со «Спартаком» (0:1).

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо уточнил, о каких эпизодах идет речь.

На пятой минуте произошло столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко и полузащитника армейцев Данила Кругового в штрафной красно-белых. Игрок ЦСКА неудачно приземлился, получил травму и вскоре был заменен. Армейцы считают, что в этом случае нужно было назначить пенальти. Главный арбитр матча Сергей Карасев указал, что столкновение произошло, когда мяч от ноги Кругового уже покинул поле.

Также ЦСКА хочет разобраться с легитимностью единственного гола в матче. Армейцы утверждают, что в момент взятия ворот игрок «Спартака» Игорь Дмитриев блокировал голкипера Игоря Акинфеева с нарушением правил.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как изменилась игра команды после отставки Деяна Станковича.