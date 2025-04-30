«Спартак» начал переговоры со Станковичем по новому контракту

«Спартак» и главный тренер команды Деян Станкович начали переговоры о новом контракте, сообщил журналист РБК Грант Гетадарян.

По словам источников журналиста, начальный раунд переговоров прошел успешно, и до конца мая стороны должны урегулировать все детали.

Сербский специалист возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Действующее соглашение рассчитано еще на один сезон, красно-белые хотят продлить контракт со Станковичем до 2028 года.

«Спартак» в РПЛ занимает четвертое место, уступив позицию в призовой тройке ЦСКА после поражения в дерби. В Кубке России красно-белые вышли в финал пути регионов, обыграв московское «Динамо».