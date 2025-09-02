«Спартак» нашел экстренную замену уходящему в «Сантос» Дуарте
A Spor: «Спартак» купит у «Фенербахче» защитника сборной Ганы Джику
Фото: [ФК «Фенербахче»]
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о трансфере 31-летнего защитника сборной Ганы Александра Джику, сообщает A Spor.
По данным издания, сумма сделки составит €4 млн. Ранее сообщалось, что за такую же сумму «Спартак» продаст в бразильский «Сантос» парагвайца Алексиса Дуарте.
Джику в «Фенербахче» с 2023 года и провел в общей сложности за турецкий клуб 75 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. В нынешнем сезоне он сыграл лишь одну минуту в официальных матчах, выйдя на замену в игре чемпионата Турции против «Коджаелиспора».
Джику провел 33 матча за сборную Ганы. При этом футболист родился во Франции и до перехода в «Фенербахче» играл за клубы этой страны — «Бастию», «Кан» и «Страсбур».
Ранее стало известно, что вингер «Спартака» Хесус Медина перейдет в саудовский «Дамак».