«Спартак» нашел экстренную замену уходящему в «Сантос» Дуарте

По данным издания, сумма сделки составит €4 млн. Ранее сообщалось, что за такую же сумму «Спартак» продаст в бразильский «Сантос» парагвайца Алексиса Дуарте.

Джику в «Фенербахче» с 2023 года и провел в общей сложности за турецкий клуб 75 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. В нынешнем сезоне он сыграл лишь одну минуту в официальных матчах, выйдя на замену в игре чемпионата Турции против «Коджаелиспора».

Джику провел 33 матча за сборную Ганы. При этом футболист родился во Франции и до перехода в «Фенербахче» играл за клубы этой страны — «Бастию», «Кан» и «Страсбур».

Ранее стало известно, что вингер «Спартака» Хесус Медина перейдет в саудовский «Дамак».