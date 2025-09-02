«Спартак» пристроил полузащитника Медину в Саудовскую Аравию
Журналист Мерло: вингер «Спартака» Медина перейдет в саудовский «Дамак»
Фото: [ФК «Спартак»]
«Спартак» нашел клуб для парагвайского вингера Хесуса Медины. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, футболист перейдет в саудовский «Дамак».
О деталях сделки не сообщается.
В нынешнем сезоне Медина ни разу не попадал в заявку «Спартака». Красно-белые приобрели парагвайца у ЦСКА за €6 млн два года назад. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает футболиста в сумму вдвое меньшую. У 28-летнего вингера остается еще год по контракту со «Спартаком».
В общей сложности Медина провел за «Спартак» 58 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал семь передач.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте перейдет в бразильский «Сантос».