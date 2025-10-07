«Спартак» не стал увольнять Станковича после поражения от ЦСКА

Совет директоров московского «Спартака» оставил Деяна Станковича в должности главного тренера, хотя накануне заседания появилась информация, что сербский специалист может быть уволен.

Заседание прошло 6 октября, на следующий день после тяжелого поражения в дерби от ЦСКА (2:3). На нем был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов, ранее работавший в структуре «Газпромбанка». Он заменил ушедшего в отставку Олега Малышева.

Качество игры «Спартака» на этой встрече также обсуждалось. По данным Metaratings, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао ведет переговоры с несколькими кандидатами на должность главного тренера, но пока ни одна кандидатура совет директоров не устроила, что и дало Станковичу шанс продолжить работу в «Спартаке».

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА уже на шесть баллов.