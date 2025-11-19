«Спартак» объявил об аншлаге на дерби с ЦСКА

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что все билеты на матч 16-го тура РПЛ с ЦСКА уже проданы.

Встреча принципиальных соперников пройдет на «Лукойл Арене» 22 ноября. В «Спартаке» отметили, что в этом календарном году будет уже пятый аншлаг на домашних матчах красно-белых. Вместимость «Лукойл Арены» составляет 45 360 зрителей.

После первого круга «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 25 очками, ЦСКА делит лидерство с «Краснодаром», опережая красно-белых на восемь баллов.

В первом круге «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3. Комментатор Константин Генич предположил, что очередное дерби закончится со счетом 2:2. Для «Спартака» это будет первый матч после отставки главного тренера Деяна Станковича.