Бывший гендиректор «Спартака» Газизов выписал двойные премиальные за победу над красно-белыми
Инсайдер Карпов: динамовцы получили двойную премию за победу над «Спартаком»
Фото: [ФК «Динамо»]
Футболисты махачкалинского «Динамо» получат двойные премиальные за победу над «Спартаком» в 24-м туре РПЛ (2:1), сообщил инсайдер и журналист Иван Карпов.
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ранее занимал аналогичный пост в «Спартаке» и уходил из Тушино со скандалом, продолжая затем судиться с клубом. После матча он заявил, что игроки «Динамо» заслуживают и десятерных премиальных.
По данным Карпова, каждый из игроков махачкалинского клуба получит по 600 тыс. руб. вместо стандартной премии в 300 тыс. руб.
Победа на «Лукойл Арене» позволила «Динамо» отдалиться от опасной зоны и практически лишила «Спартак» шансов на чемпионство.