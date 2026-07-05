Тренер англичан Тухель рассказал о подготовке к матчу с Мексикой на стадионе «Ацтека»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал изданию L’Equipe о том, что его команда морально подготовилась к матчу 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой. Игра пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где большинство зрителей будут неистово поддерживать хозяев поля.

«Мы готовы к давлению со стороны болельщиков. На стадионе «Ацтека» публика способна по‑настоящему зарядить своих футболистов энергией — таких арен в мире не так уж много. Уверен, зрители постараются в полной мере использовать эту уникальную атмосферу», — заявил Тухель.

Матч должен начаться в 3:00 по московскому времени, но может быть сдвинут по времени из-за угрозы грозы. Сборная Мексики выиграла на турнире все четыре матча, но букмекеры считают фаворитом Англию.

Ранее стали известны первые участники четвертьфинала — сборные Франции и Марокко, обыгравшие соответственно Парагвай и Канаду.