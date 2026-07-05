Несколько клубов НХЛ претендуют на защитника Минтюкова
PuckPedia: клуб НХЛ сделал оффер-шит защитнику «Анахайма» Минтюкову
Фото: [НХЛ]
Сразу несколько клубов НХЛ интересуются возможностью приобретения защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова, который находится в статусе ограниченно свободного агента, утверждает PuckPedia.
По данным издания, один из клубов уже направил официальный оффер-шит на Минтюкова. «Анахайм» должен будет повторить предложенные условия, в противном случае хоккеист перейдет в другой клуб за драфт-пик второго раунда.
AFP Analytics прогнозирует, что Минтюков может подписать долгосрочный контракт на шесть лет с зарплатой $6 млн в год или выбрать двухлетнее соглашение с зарплатой $3,5 млн в год.
В минувшем сезоне россиянин провел 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) очков при коэффициенте полезности «минус 3». В 2022 году «Анахайм» выбрал Минтюкова в первом раунде драфта под общим десятым номером.
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписали контракт с защитником Джоном Карлсоном, долгие годы выступавшим за «Вашингтон Кэпиталз».