ВСУ ночью атаковали Ростовскую область: повреждение получило здание общепита

В ночь на 5 июля ВСУ нанесли удар по Ростовской области с использованием одной ракеты и нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря.

В результате атаки в Советском районе Ростова-на-Дону осколками повреждено остекление здания заведения общественного питания. К счастью, никто из посетителей и персонала не пострадал. Возгораний не зафиксировано.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали оперативно. Дежурные расчеты сбили украинские БПЛА над областным центром, а также над Мясниковским, Октябрьским, Заветинским и Родионово-Несветайским районами.

По данным Министерства обороны РФ, всего за ночь с 20:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 71 беспилотник.

Часть дронов была нейтрализована над акваторией Черного моря и в Крыму. Остальные цели ликвидированы в небе над Ростовской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пострадавшей и повреждениях от падения обломков.