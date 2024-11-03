«Спартак» одержал победу над ЦСКА в рамках 14-го тура Мир – РПЛ
Фото: [официальный аккаунт ФК «Спартак»]
Московской футбольный клуб «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура Мир—Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
Столичное дерби «Спартака» и ЦСКА состоялось на стадионе «ВЭБ-Арена».
В первом тайме мяч забил Тео Бонгонда. Самые интересные события на поле происходили во второй сорокапятиминутке.
На 54-й минуте между спортсменами произошла массовая драка, после которой были удалены армеец Виллиан Роша и спартаковец Руслан Литвинов.
За вторую желтую карточку с поля удалили игрока ЦСКА Ивана Облякова.
На восьмой добавленной минуте окончательный результат установил Хесус Медина, которому удалось перебросить Игоря Акинфеева.
«Спартак» впервые с 2017 года одержал победу над ЦСКА в гостевом матче чемпионата России. По итогам вчерашнего матча «Спартак» набрал 25 очков, опережая ЦСКА, у которого 24 очка. В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые находятся на пятой строчке.
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