«Спартак» одержал победу над ЦСКА в рамках 14-го тура Мир – РПЛ

Встреча прошла со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Столичное дерби «Спартака» и ЦСКА состоялось на стадионе «ВЭБ-Арена».

В первом тайме мяч забил Тео Бонгонда. Самые интересные события на поле происходили во второй сорокапятиминутке.

На 54-й минуте между спортсменами произошла массовая драка, после которой были удалены армеец Виллиан Роша и спартаковец Руслан Литвинов.

За вторую желтую карточку с поля удалили игрока ЦСКА Ивана Облякова.

На восьмой добавленной минуте окончательный результат установил Хесус Медина, которому удалось перебросить Игоря Акинфеева.

«Спартак» впервые с 2017 года одержал победу над ЦСКА в гостевом матче чемпионата России. По итогам вчерашнего матча «Спартак» набрал 25 очков, опережая ЦСКА, у которого 24 очка. В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые находятся на пятой строчке.

Ранее сообщалось о том, что стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьский сбор.