«Спартак» отчаялся найти замену Станковичу за границей и может назначить на его место тренера молодежки

Это может произойти, если в ближайшее время не удастся договориться ни с кем из зарубежных тренеров. Спортивный директор Франсис Кахигао настойчиво предлагал кандидатуру своего соотечественника Луиса Гарсии, но она не впечатлила руководство клуба. Кахигао предложили составить новый список кандидатов.

47-летний Вадим Романов является воспитанником «Спартака». По окончании карьеры игрока (выступал за клубы Первой и Второй лиг) вернулся в «Спартак» в качестве тренера. Был главным тренером клубной академии и молодежной команды красно-белых. С лета 2024 года вошел в тренерский штаб Деяна Станковича.

Ранее сербский специалист заявил, что уже устал от слухов о его отставке. Они влияют на настроения в команде, что сказывается на стабильности результатов, отметил Станкович.