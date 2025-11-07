Станкович нашел виновных в нестабильной игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о нестабильных результатах команды в текущем сезоне.

Накануне «Спартака» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России уверенно обыграл «Локомотив» со счетом 3:1, ранее в матче 14-го тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» — 1:2.

«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают», — сказал Станкович.

СМИ регулярно «отправляют» главного тренера «Спартака» в отставку. Сообщалось, что в клубе уже открыто ищут замену Станковичу. Сербский специалист неоднократно заявлял, что по собственной инициативе покидать клуб не собирается.

В РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 22 очками после 14 матчей.

Ранее «Спартак» попросил ЭСК РФС разобрать два спорных эпизода в матче с «Краснодаром».