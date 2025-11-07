Станкович нашел виновных в нестабильной игре «Спартака»
Деян Станкович: «Причины нестабильной игры «Спартака» кроются внутри команды»
Фото: [ФК «Спартак»]
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о нестабильных результатах команды в текущем сезоне.
Накануне «Спартака» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России уверенно обыграл «Локомотив» со счетом 3:1, ранее в матче 14-го тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» — 1:2.
«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают», — сказал Станкович.
СМИ регулярно «отправляют» главного тренера «Спартака» в отставку. Сообщалось, что в клубе уже открыто ищут замену Станковичу. Сербский специалист неоднократно заявлял, что по собственной инициативе покидать клуб не собирается.
В РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 22 очками после 14 матчей.
Ранее «Спартак» попросил ЭСК РФС разобрать два спорных эпизода в матче с «Краснодаром».