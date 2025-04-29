ЦСКА уволит самого высокооплачиваемого тренера КХЛ

ХК ЦСКА планирует отправить в отставку весь тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым, сообщает «Чемпионат».

Отставка готовится в связи с невыполнением турнирной задачи: ЦСКА в шести матчах проиграл в первом раунде Кубка Гагарина минскому «Динамо». В регулярном чемпионате армейцы стали пятыми в Западной конференции.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», Воробьев был самым высокооплачиваемым тренером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с зарплатой в 90 млн руб. в год.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов может возглавить «Автомобилист» из Екатеринбурга.