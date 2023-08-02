«Спартак» покупает защитника сборной Молдовы из греческого «Олимпиакоса»

Левый защитник сборной Молдовы и греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук в ближайшие часы оформит контракт со «Спартаком», сообщают греческие СМИ.

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов заплатить «Олимпиакосу» за 25-летнего футболиста 6 млн евро.

В минувшем сезоне Рябчук провел 45 матчей за «Олимпиакос» во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть передач. За молдавскую сборную он выступает с марта 2018 года и принял участие в 41 матче национальной команды.

«Спартак» совершает третий трансфер в нынешнем сезоне. Ранее он приобрел игроков в линию атаки – Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» и экс-армейца Хесуса Медину.

Красно-белые успешно стартовали в новом сезоне, одержав две победы в РПЛ и одну – в Кубке России.