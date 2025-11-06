«Спартак» попросил ЭСК разобрать два спорных эпизода в матче с «Краснодаром»

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского-футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать два эпизода в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Первый касается момента, когда краснодарец Александр Черников открыл счет. Красно-белые утверждают, что в начальной фазе атаке был фол на Кристофере Мартинсе. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович за резкие возражения в том эпизоде получил очередную желтую карточку.

Также «Спартак» просит разобрать эпизод с неназначением пенальти на шестой компенсированной минуте матча.

Матч «Краснодар» — «Спартак» обслуживал арбитр Кирилл Левников.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 22 очками, «Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 32 балла.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов терпеть ошибки молодых арбитров.