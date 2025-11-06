В ЦСКА готовы терпеть ошибки молодых арбитров

Генеральный директор ЦСКА Шуми Бабаев в интервью «Советскому спорту» высказался о судействе в Российской премьер-лиге.

Он отметил, что судьи в силу своей профессии всегда будут обречены на критику, она заложена в систему со стороны проигравшей команды.

Бабаев указал, что российским судьям не хватает открытости и прозрачности при принятии решений, но указал, что намечается положительная тенденция: РФС терпеливо объясняет сложные моменты судейства, чего раньше не было.

«На матчах ЦСКА качество судейства волнообразно. Я вижу, что активно привлекаются молодые кадры, которые на начальном этапе не могут не ошибаться. Мы готовы терпеть. Нам нравится такая тенденция и то, насколько жестко РФС выступает против каких-то намёков на нечистое судейство», — сказал Бабаев.

ЦСКА занимает второе место в РПЛ после 14 туров с 30 набранными очками.

