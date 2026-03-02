«Спартак» преодолел проклятье стадиона «Фишт»

19-й тур РПЛ завершился матчем «Сочи» — «Спартак», который был перенесен на один день из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи.

ФК «Сочи» является неудобным соперником для «Спартака». Еще ни разу красно-белые не побеждали южан на их стадионе «Фишт». В пяти предыдущих матчах у «Спартака» была только одна ничья.

Первый тайм прошел с существенным преимуществом «Спартака». Эзекиель Барко открыл счет с пенальти, а гол Жедсона Фернандеша был отменен после небольшого офсайда.

Во второй половине, проведя сразу несколько замен, хозяева заиграли активнее. И после стандарта Александр Солдатенков сравнял счет. «Спартаку» стоило немалых усилий, чтобы вновь выйти вперед. Маркиньос подкараулил подбор и точно пробил в угол с линии штрафной. Уже в компенсированное время Ливай Гарсия совершил перехват и отправил Пабло Солари забивать третий мяч.

Но на этом события матча не закончились. В который уже раз в этом туре в действия арбитра на поле вмешался ВАР, усмотревший нарушение в штрафной со стороны Руслана Литвинова. Владимир Ильин с пенальти установил окончательный счет. 3:2 — победа «Спартака».

«Спартак» остался на шестом месте с 32 очками, но приблизился к первой пятерке. «Сочи» с девятью баллами занимают последнее место в РПЛ.