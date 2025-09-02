«Спартак» продаст защитника Дуарте в клуб Неймара

По данным бразильского издания, сумма трансфера составит $4 млн.

Издание отмечает, что первая попытка купить парагвайского защитника была предпринята десять дней назад. Тогда «Спартак» заблокировал сделку, но затем пошел навстречу пожеланиям самого игрока, который хотел играть в Южной Америке, чтобы быть на глазах у тренера национальной сборной.

Отметим, что за бразильский клуб выступает знаменитый Неймар.

Алексис Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в 2023 году. В минувшем сезоне футболист не пользовался расположением Деяна Станковича, но сейчас стал игроком стартового состава после того, как сербский специалист перешел на схему с тремя центральными защитниками.

Всего Дуарте провел за «Спартак» 67 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что счастлив в московском клубе и не собирается его покидать, несмотря на ряд предложений из Европы.