Угальде рассказал о своих перспективах в «Спартаке»

Нападающий Угальде: предложения поступали, но я счастлив в «Спартаке»
Фото: [ФК «Спартак»]
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью Tigo Sports Costa Rica рассказал о своих перспективах в столичном клубе.
Угальде прибыл в расположение национальной команды Коста-Рики для участия в матчах сборной.
Он признался, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. В частности, из Голландии, где костариканец выступал до перехода в «Спартак».
«Сейчас я сфокусирован на «Спартаке». Это клуб, которому я принадлежу. Я здесь счастлив. Я сосредоточен на повседневных задачах и стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. А дальше — будь что будет», — заявил Угальде.
В минувшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. В нынешнем чемпионате костариканец не сумел отметиться голевыми действиями, хотя принимал участие во всех семи матчах.
В седьмом туре РПЛ «Спартак» одолел «Сочи» (2:1) благодаря двум пенальти в исполнении Эсекиэля Барко.