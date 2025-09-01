Угальде рассказал о своих перспективах в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью Tigo Sports Costa Rica рассказал о своих перспективах в столичном клубе.

Угальде прибыл в расположение национальной команды Коста-Рики для участия в матчах сборной.

Он признался, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. В частности, из Голландии, где костариканец выступал до перехода в «Спартак».

«Сейчас я сфокусирован на «Спартаке». Это клуб, которому я принадлежу. Я здесь счастлив. Я сосредоточен на повседневных задачах и стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. А дальше — будь что будет», — заявил Угальде.

В минувшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. В нынешнем чемпионате костариканец не сумел отметиться голевыми действиями, хотя принимал участие во всех семи матчах.

В седьмом туре РПЛ «Спартак» одолел «Сочи» (2:1) благодаря двум пенальти в исполнении Эсекиэля Барко.