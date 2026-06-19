Бывшие Ксении Бородиной сошлись в одном шоу

Бывшие избранники телеведущей Ксении Бородиной — Михаил Терехин и Курбан Омаров — неожиданно встретились на съемках шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ, сообщает Teleprogramma.org.

Оба мужчины так или иначе продолжают оставаться в информационном поле благодаря своей связи с популярной телеведущей. Их участие в проекте, по мнению зрителей, явно подогревает интерес публики, ведь имя Бородиной до сих пор вызывает бурные обсуждения.

Продюсер Андрей Черкасов прокомментировал ситуацию, отметив, что Терехин и Омаров во многом обязаны Ксении своей узнаваемостью.

Фото: [ Михаил Терехин/соцсети ]

«Парни прекрасно понимают, благодаря кому их туда пригласили, и выжимают из этой ситуации плюсы для себя. Забавно: давным‑давно Миша начал троллить Ксюшу и Курбана. Курбан быстро решил этот вопрос: у Терехина „случайно“ сгорела BMW», — вспомнил Черкасов.

Фото: [ Курбан Омаров/соцсети ]

Он также выразил сожаление, что в шоу не принял участие нынешний супруг Бородиной — Николай Сердюков. По его мнению, появление Сердюкова могло бы сделать программу еще более рейтинговой.

Интересно, что между Терехиным и Омаровым, вопреки ожиданиям, нет вражды. Они поддерживают общение и даже вместе посещают спортивные мероприятия со своими сыновьями.

Сама Бородина предпочитает не реагировать на действия бывших партнеров. Недавно она отметила годовщину свадьбы с Сердюковым. Торжество прошло на природе, вдали от городской суеты.

Фото: [ Ксения Бородина и Николай Сердюков/соцсети ]

Сам Сердюков признался, что встреча с Ксенией полностью изменила его жизнь, а телеведущая назвала свой третий брак самым успешным.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о последствиях отказа от курения и алкоголя.