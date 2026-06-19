В Коломне в 2027 году достроят детский сад с бассейном и творческими пространствами

В Коломне в ноябре 2027 года планируется завершить строительство нового детского сада с бассейном и творческими пространствами. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение строится в микрорайоне Колычево. Застройщиком выступает ООО СЗ «РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС». Степень строительной готовности объекта составляет 10%. Площадь двухэтажного здания составит более 4,2 тыс. кв. м.

Детсад рассчитан на 140 мест. В нем оборудуют бассейн для обучения плаванию, музыкальный и физкультурный залы, помещение для развивающих занятий. Также обустроят медицинский и пищевой блоки. В учреждении будут работать 58 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Шепчинки Подольска в 2028 году откроется новая школа.