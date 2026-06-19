Более 232 тонн сырокопченой колбасы купили жители Подмосковья в мае 2026 года. Этот показатель на 8,4% превышает результат за апрель, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также за прошлый месяц в регионе было продано свыше 1,8 тыс. тонн сливочного масла и более 5,4 тыс. тонн сыра. Это примерно на 5% больше, чем месяцем ранее. Хлеба было куплено более 22 млн кг, что на 5,8% превышает показатель за апрель.

Как отметили в министерстве, из указанного объема продуктов можно было бы приготовить более 11,6 млн бутербродов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность работы аграриев региона и выразил им благодарность за труд.